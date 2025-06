Ružić: SPS mora da izađe iz zagrljaja SNS, ako želi da opstane

Član Socijalističke partije Srbije Branko Ružić smatra da je ostanak socijalista na izborima u Zaječaru ispod cenzusa „gorka pilula i jasna poruka i putokaz koji SPS-u otvara jedinu moguću opciju, a to je da izađe iz čvrstog i neprincipijelnog zagrljaja Srpske napredne stranke (SNS), da resetuje svoj identitet i dignitet“.

Ružić je naveo da je tužan kada čuje po Srbiji da je glas za SPS – bačen glas. „Ukoliko je SPS-u do opstanka, proces svojevrsne ‘eutanazije’ mora biti prekinut, jer je potencijal socijalističke i socijaldemokratske ideje u Srbiji ogroman“, ocenio je Ružić, koji je do oktobra pod suspenzijom sa svih stranačkih funkcija. Upitan da li bi on ispunio zahtev studenata za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, Ružić je odgovorio da bi „zaista bilo neskromno da se