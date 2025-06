Pretučen Aleksandar Jovanov, mladić koji je na štakama pešačio sa studentima po Srbiji

Aleksandar Jovanov, mladić koji je na štakama prepešačio preko 1000 kilometara sa studentima, pretučen je sinoć u Zrenjaninu i on se nakon prebijanja oglasio na društvenim mrežama i poručio da ga batinama neće zaustaviti i uplašiti.

Aleksandar je sportista koji je, na štakama, pešačio sa studentima iz Zrenjanina do Vršca. „Ako mislite da ćete ovako da me zaustavite, e pa varate se“, napisao je on na svom Instagram profilu. Podsetimo, Aleksandar Jovanov je objasnio da je sinoć išao iz Taroša u Zrenjanin, devojku je vozio kući, i kada su ušli u Zrenjanin primetili su da ih automobil prati. Nakon što se zaustavio, trojica napadača su izašla iz kola, okružili ga i napali. On je zadobio povrede.