Upravo na Blic TV Da li je sedište A11 najsigurnije u avionu? Iskusni srpski pilot o čoveku koji je čudom jedini preživeo pad aviona

Naizgled nebitna odluka o tome koje će mesto da rezerviše na letu od Indije do Engleske spasila je život britanskom državljaninu Višvaš Kumar Ramešu, jedinoj osobi koja je preživela smrtonosni pad aviona Er Indije. Talično mesto 11 A omogućilo mu je da za sekund izbegne sigurnu smrt. O tome kako se ovo čudo desilo upravo U "Blicu uživo" govori naš iskusni pilot Stevan Ignjatović.

Strava i užas u Indiji. Let Er Indije 171, od Ahmedabada do Londona, trajao je svega 30 sekundi. A onda je jedna od najsavremenijih Boingovih letelica pala direktno na obližnje stambeno naselje. Stradala je 241 osoba u avionu, kao i još 50-tak na zemlji. Nekim čudom jezivu tragediju preživeo je 40-godišnji Britanac indijskog porekla koji je čak sam došetao do spasilaca koji su ga gledali u neverici! O tome šta se desilo na letu 171 Er Indije razgovaramo sa našim