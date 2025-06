Vučić o stavu Ružića da SPS treba da "izađe iz zagrljaja SNS": Najbolje im je da se zagrle sa Đilasom, Ponošem i blokaderima…

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Pragu da je na SPS-u da se izjasni o stavovima člana te partije Branka Ružića, koji je rekao da bi socijalisti trebalo da izađu iz zagrljaja Srpske napredne stranke i poručio da svako ima pravo da ide svojim putem.

"Njihovo je pravo. Najbolje im je da se zagrle sa Draganom Đilasom, Zdravkom Ponošem i blokaderima ako to Branko Ružić misli. U SPS ima mnogo časnih ljudi koji ne misle kao on, ali on odavno pripada možda nekoj laburističkoj partiji iz inostranstva, jer ni ideološki više ne pripada ni svojoj zemlji ni svojoj partiji", kazao je Vučić u Pragu na pitanje kako komentariše izjavu Ružića da treba ići na prelaznu vladu, a da SPS treba da izađe iz zagrljaja SNS. Predsednik