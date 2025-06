Viši sud ukinuo pritvor jednoj od osumnjičenih u postupku povodom pada nadstrešnice

Vanpretresno veće Višeg suda u Novom Sadu ukinulo je danas pritvor jednoj od osumnjičenih u krivičnom postupku koji se vodi povodom pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu Zorici Slavković Marjanović i odredilo joj meru zabrane napuštanja stana uz elektronski nadzor.

U saopštenju Višeg suda navodi se da je veće jednoglasno donelo rešenje kojim je usvojilo predlog za ukidanje pritvora i Slavković Marjanović je zabranjeno napuštanje stana. Ta mera može trajati dok za to postoji potreba, najduže do pravnosnažnosti presude, odnosno do upućivanja na izdržavanje kazne koja se sastoji u lišenju slobode, s tim da po ovom rešenju može trajati najduže tri meseca. Prema stavu veća, obezbeđenje prisustva okrivljene i nesmetano vođenje