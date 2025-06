UNS: Tužilaštvo da pronađe ko je pretio smrću novinarki Glasa Zaječara

Udruženje novinara Srbije (UNS) osudilo je danas pretnje i uvrede koje je novinarka Glasa Zaječara Anđela Risantijević dobila na društvenim mrežama i zatražilo od Tužilaštva za visokotehnološki kriminal da što pre pokrene postupak protiv osobe koja joj je pretila.

Novinarka Anđela Risantijević je za UNS rekla da je pretnje dobila od nepoznate osobe dok je sa kolegom iz Glasa Zaječara Miljkom Stojanovićem radila prenos uživo na Fejsbuk stranici, u toku koga su odgovarali na pitanja čitalaca, prenelo je to udruženje u saopštenju. "Najpre me je kontaktirala putem lajva (uživo prenosa) i izvređala me, na šta sam reagovala šalom. Potom mi je pisala privatne poruke u kojima mi je pretila", dodala je Risantijević. Pretnje, kako je