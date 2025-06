Britanci pišu: Liverpul i Bajer Leverkuzen postigli dogovor o prelasku Florijana Virca

Nemački fudbaler i član Bajer Leverkuzena Florijan Virc postaće igrač Liverpula, prenosi danas Bi-Bi-Si.

Kako se navodi, Liverpul je pristao da plati Leverkuzenu 117,5 miliona evra fiksno, plus bonus od 19 milona ukoliko se ostvare određeni uslovi. Ukoliko se ispune bonusi to bi bio najskuplji transfer u istoriji Premijer lige. Virc (22) je tokom cele karijere nastupao za Leverkuzen, za koji je na 197 utakmica u svim takmičenjima i upisao 57 golova i 65 asistencija. On je za reprezentaciju Nemačke odigrao 31 utakmicu, uz sedam postignutih golova. Liverpul je nedavno