Rhmz upozorava na 2 različite pojave u 2 dana: Gore meteoalarmi u celoj Srbiji: Evo kog dana će da pljušti kiša i grmi, a kada će biti pretoplo

Danas nas u Srbiji očekuje pretežno sunčano i toplo, dok narednih dana temperature skaču i do 33 stepena Celzijusovih, a mogući su i pljuskove sa grmljavinom, saopštio je Republilčki hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Na istoku Srbije i u planinskim predelima danas će duvati slab i umeren do jak, severni vertar, dok će najviša dnevna temperatura iznositi od 28 do 31 stepen Celzijusovih. Kada je reč o drugoj polovini juna, kako navodi RHMZ, očekuje nas pretežno sunčano i toplo vreme, a od utorka uz lokalni razvoj oblačnosti retka pojava kratkotrajnih padavina "Tokom sledeće sedmice zadržava se pretežno sunčano i toplo vreme, sa maksimalnom temperaturom od 28 do 33 stepeni, a samo