Sekao se nožem i ubadao u vrat, pa sve snimio za društvene mreže: Užas na Čukarici: Muškarac u zadnji čas primljen u bolnicu…

Tridesedosmogodišnji muškarac danas je, na Čukarici sebi naneo povrede nožem opasne po život, a sve je snimao za društvene mreže.

On je sa posekotinama i krvarenjem primljen na Urgentni centar, nakom čega je zbrinut u poslednji čas, jer je postojala opasnost da iskrvari! Muškarac A.P. (38) povrede je zadobio u svom stanu na Čukarici. Navodno, on je nožem sebe sekao i ubadao u vrat, a to sve snimao je za društvene mreže. U Urgentom centru je zbrinut, i van životne je opasnosti. Pokom srećom zadobio je lake telesne povrede. ( Telegraf)