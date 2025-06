Završen deo gasovoda do Valjeva, krajem marta priključuju se Krušik i toplana

Generalni direktor Srbijagasa i poslanik SPS u Skupštini Srbije Dušan Bajatović izjavio je danas da je završen deo gasovoda od Beograda do Valjeva i naveo da očekuje da će najkasnije do marta sledeće godine Krušik i toplana koji su, kako je rekao, najveći zagađivaći vazduha u Valjevu, moći da se priključe na gas.

Bajatović je na sednici Skupštine Srbije, tokom rasprave o amandmanima na Predlog zakona o zaštiti vazduha, rekao da se gradi potpuno nova kotlarnica i da u to investiraju i Krušik i Srbijagas. "Čak ćemo raditi unutar fabrike i veštačku atmosferu, da bi dolazilo do manje incidenata. Očekujem da najkasnije do kraja marta sledeće godine, verovatno i ranije, Krušik dobije mogućnost, kao i toplana, da se priključe na gas'', rekao je Bajatović. Kada je reč o