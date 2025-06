(Mapa) ovde temperatura skače na skoro 40! Stiže još jača tura toplotnog talasa, imaćemo tropske noći, cela Evropa u crvenom…

Od sutra će u Srbiji biti promenljivo vreme, dok se u pojedinim delovima zemlje očekuju pljuskovi sa grmljavinom. Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) "popalio" je alarme zbog grmljavine, a meteorolozi najavljuju da ova promena vremena neće dugo trajati. Već sledeće sedmice čeka nas novi toplotni talas!

Kako najavljuje RHMZ, večeras u severnim i zapadnim, a tokom noći i u centralnim predelima, doći će do povećanja oblačnosti uz umeren do jak severozapadni vetar i lokalnu pojavu kratkotrajne kiše ili plјuska sa grmlјavinom. Sutra na istoku i jugoistoku zemlje biće pretežno sunčano i toplo. U ostalim predelima biće promenlјivo oblačno sa sunčanim intervalima i malo svežije, sredinom dana i posle podne ponegde u Vojvodini i to posebno u Banatu, na jugozapadu zemlјe,