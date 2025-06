Najezda zmija u čačaku: Stručnjak otkriva šta treba da uradite kada se nađete "lice u lice" sa zmijom!

Visoke temperature i sve češći izleti građana u prirodu doveli su do učestalijih susreta sa zmijama širom Srbije, što kod mnogih izaziva strah. Ipak, kako ističu stručnjaci, panika je nepotrebna jer zmije ne napadaju prve, a pravilnim ponašanjem moguće je izbeći svaki incident.

Dejanom Bisenić, koji već godinama pomaže ljudima da bezbedno reše probleme sa ovim gmizavcima ističe da je ključno pravilo da ih ne diramo, jer one nikada ne napadaju prve. - Zmije su deo prirode, mi smo ti koji ulazimo na njihovu teritoriju. Ako ih poštujemo, neće nam nauditi. One uvek upozore da su tu, ali ako neko želi da bude "mangup", one će biti još veći - kaže Bisenić za RINU i dodaje da ih hvata isključivo rukama, ali i „dogovorom" jer priroda zna kad