Netanjahu otvara pandorinu kutiju: "Likvidacija iranskog vođe Hamneija je rešenje sukoba"

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je danas da bi likvidacija iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija ''okončala, a ne eskalirala'', tekući sukob između Izraela i Irana.

"To neće eskalirati sukob, već će ga okončati", rekao je Netanjahu u intervjuu za ABC, komentarišući izveštaje medija da je američki predsednik Donald Tramp odbacio izraelski plan za ubistvo vrhovnog vođe Irana, zbog zabrinutosti da bi to dovelo do eskalacije sukoba. "Imali smo pola veka sukoba koje širi ovaj režim koji teroriše sve na Bliskom istoku, bombardovao je naftna polja kompanije Aramko u Saudijskoj Arabiji, širi terorizam, subverziju i sabotažu svuda.