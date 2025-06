Izrael pogodio iransku državnu televiziju tokom prenosa uživo

Prašina i krhotine ispunile su studio iranske državne televizije, a voditeljka je istrčala iz kadra, kada je u ponedeljak u izraelskom napadu pogođena zgrada tokom prenosa uživo, sat vremena nakon što je Izrael izdao upozorenje za deo Teherana u kojem se nalazi stanica.

Sahar Emami, voditeljka na mreži Islamic Republic of Iran News Network, ubrzano je napustila kadar dok je ekran iza nje prestao da emituje signal. Ljudi na setu uzvikivali su "Allahu akbar". Program je odmah prebačen na unapred snimljene sadržaje. Ubrzo zatim, Emami se pojavila u drugom studiju i razgovarala sa kolegom voditeljem. Snimci su prikazivali dim i plamen na nebu. Televizija je kasnije saopštila da je zgrada pogođena sa četiri bombe. The moment an Israeli