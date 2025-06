Vučić: Jusein Bolt prvi zvanični ambasador izložbe Ekspo 2027. u Beogradu; Bolt: Uzbuđen sam što ću moći da predstavim Ekspo…

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio je danas prvog zvaničnog ambasadora specijalizovane izložbe Ekspo 2027. u Beogradu, Juseina Bolta, višestrukog olimpijskog i svetskog šampiona u disciplinama na 100, 200 i 4x100 metara, i istakao da će Ekspo 2027. biti najveća manifestacija u svetu te godine. Bolt je rekao da je uzbuđen što će moći celom svetu da predstavi Ekspo 2027.

Predsednik je naveo da je do sada 115 zemalja potvrdilo učešće na Ekspu. 'Bolt je nosilac rekorda na 100 metara od 9.58. Nisam siguran da će ikada iko moći da trči brže. Ma koliko tehnologija napredovala, ma koliko treninzi, načini treniranja napredovali, čovek je prosto najbolji ikada, najbrži ikada i to je to. I ovih 19.19 na 200 metara biće teško da mu sruše, ali možda se to jednog dana i desi, a ovo 9.58 nikad niko neće da sruši', rekao je Vučić. Predsednik