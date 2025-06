NOVI SAD - Danas će na istoku i jugoistoku zemlje biti pretežno sunčano i toplo, u ostalim predelima promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i malo svežije, a sredinom dana i posle podne ponegde u Vojvodini, posebno u Banatu, na jugozapadu zemlje, kao i u oblasti Homolja i Kučajskih planina, sa kratkotrajnim lokalnim pljuskovima i grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Vetar će biti slab i umeren severozapadni, a najniža temperatura od 10 do 19 stepeni, dok će se najviša dnevna kretati od 25 do 29, a na istoku i jugoistoku od 30 do 33 stepeni. U Novom Sadu će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i malo svežije. Vetar će biti slab i umeren severozapadni, dok će najniža temperatura biti oko 19 stepeni, a najviša dnevna oko 28 stepeni. Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 24. juna, očekuje se