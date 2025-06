Zajedno možemo sve! Vučić se oglasio iz Abu Dabija: Moramo da podižemo lestvicu, da kao Emirati u arapskom svetu budemo najbolji u regionu (video)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je stigao u posetu Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Predsednik je uz video-snimak imao i zanimljiv opis. "Aim high, dream big! Zajedno možemo sve i vratićemo Srbiju na pijadestal pobednika", stoji uz snimak.

Nakon prijema i susreta sa šeikom Mohamedom bin Zajedom Al Nahjanom, on se na svom profilu na Instagramu obratio građanima Srbije. "Poštovani građani, uvek kada dođem u Emirate, iznenadim se ogromnim napretkom koji prave. To je zbog sposobnosti rukovodstva Emirata i to me motiviše dodatno na rad, požrtvovanost, nove ambicije i nove ciljeve. Morate da se setite da sve što je vredelo i što smo napravili u prethodnom periodu radili smo uprkos volji onih koji su se