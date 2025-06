Sunčano i toplo vreme u celoj Srbiji, ponegde kratkotrajni pljuskovi

Kišni oblaci mogu se očekivati tokom popodneva, ali će oni biti lokalnog karaktera i kratkog trajanja.

Vetar će duvati slab do umeren, uglavnom severnog i severozapadnog pravca, donoseći prijatno osveženje tokom dana. Minimalna temperatura u jutarnjim časovima kretaće se od 15 do 21 stepen, dok će maksimalne dnevne vrednosti dostići između 28 i 33 °S. Niš: Toplo i sunčano, uz blagi vetar U Nišu će, prema najavama meteorologa, takođe preovlađivati sunčano i toplo vreme. Slab do umeren severozapadni vetar pružiće olakšanje u najtoplijem delu dana. Jutarnja temperatura