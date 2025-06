Profesorka Mia David: Vlast ima pik na akademsku zajednicu – zato što joj ne pripada

"Poruke predsednika Srbije tumačim u bukvalnom smislu i zaista se nadam da će svi oni koji urušavaju Univerzitet biti zbog toga procesuirani", rekla je za N1 Mia David, profesorka na Fakultetu tehničkih nauka. „Ne protestuju u Srbiji bogati kao što predsednik govori.

Mi profesori, nismo primili plate tri meseca, a i kada ih primimo one nisu onolike kolike bi trebalo da budu u odnosu na to koliko smo se školovali i u odnosu na to koliko odgovoran posao radimo. A zašto vlast ima pik na akademsku zajednicu, pa zato što joj ne pripada. I zbog toga što je oduvek Univerzitet imao autonomiju i uvek je uspevao da je zadrži, i ta njegova autonomija je sada na najvećem testu od kada postoji. Sada su najveći pritisci i mislim da vlast