U iranskim napadima pogođena bolnica na jugu Izraela (VIDEO)

Bolnica u gradu Ber-Ševa na jugu Izraela oštećena je u iranskim napadima, rekla je portparolka bolnice.

"Trenutno procenjujemo štetu, uključujući povrede", rekla je portparolka medicinskog centra Soroka, napominjući da je bilo "opsežnih oštećenja u različitim oblastima", prenosi CNN. "Molimo vas da sada ne dolazite u bolnicu", rekla je portparolka. Video snimci postavljeni na Telegram, za koje se tvrdi da prikazuju posledice, pokazuju nekoliko oštećenih objekata i gomile ruševina na zemlji. The Islamonazi regime in Iran just bombed a hospital in Israel.