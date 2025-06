Naglo veći računi za struju: Građani zbunjeni, EDS najčešće navodi grešku u očitavanju

Građani se žale Elektrodistribuciji Srbije (EDS) zbog drastično većih računa za struju, koji su u nekim slučajevima i do deset puta veći nego prethodnog meseca.

Iz Elektroprivrede Srbije (EPS) navode da se najveći broj prigovora (62%) odnosi na pogrešno očitano ili neočitano brojilo. Jovan Ristić iz Udruženja Efektiva objašnjava da to može dovesti do objedinjavanja potrošnje. Paralelno, stručnjaci upozoravaju na “tihe potrošače” – uređaje koji su stalno uključeni u utičnicu (poput punjača, televizora) i troše struju čak i kada se ne koriste. Procenjuje se da ovakvi aparati mogu doprineti sa 250 do 300 kilovat-sati