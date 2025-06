Pogođena bolnica u Izraelu, ima povređenih: Jedan od najtežih incidenata od početka rata (video)

IRAN je lansirao novi talas raketa ka Izraelu, a sirene za vazdušnu opasnost oglasile su se širom zemlje — uključujući Tel Aviv i više gradova u centralnim i severnim delovima.

Foto: Profimedia Prema informacijama lokalnih medija, ispaljeno je najmanje 25 do 30 projektila. Najmanje tri rakete pale su na područje Guš Dana, dok je jedna pogodila region Negeva. Stanovnici Bat Jama takođe su prijavili direktan udar. Na pogođene lokacije upućene su hitne službe. BREAKING: IRAN STRIKES ISRAELI HOSPITAL IN RESPONSE TO ISRAELI STRIKE ON IRANIAN HOSPITAL. pic.twitter.com/8G3dv9rp9W — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) June 19, 2025 Jedan od