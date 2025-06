Amerika je prebacila gomilu vojnika, oružja i municije na Bliski istok

Tokom protekla 24 sata, najmanje 20 strateških transportnih aviona američkog ratnog vazduhoplovstva C-17A „Globemaster III“ i C-5M „Galaxy“ sletelo je u vojne baze na Bliskom istoku iz Evrope, većina njih sa mestima polaska u samim Sjedinjenim Državama.

Avioni su isporučili dodatne sisteme protivvazdušne odbrane, municiju, logističku opremu i vojnike, dok pripreme za mogući američki ulazak u izraelski rat protiv Irana ulaze u punom jeku, preneo je Index.hr. Over the last 24 hours, at least 20 C-17A “Globemaster III” and C-5M “Galaxy” Strategic Heavy-Lift Transports with the U.S. Air Force have arrived at airbases in the Middle East from Europe, most originating from bases in the United States, carrying additional