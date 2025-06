Sunčano vreme, malo svežije nego juče, najviša dnevna temperatura do 31 stepen

NOVI SAD - Danas se, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) očekuje pretežno sunčano i malo svežije vreme u odnosu na prethodni dan.

Posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije ponegde se očekuju kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće slab i umeren vetar, u Vojvodini, na istoku i jugu Srbije i jak, severozapadni. Najniža temperatura biće od 14 do 21 stepen, a najviša dnevna od 26 do 31. U Novom Sadu će danas biti pretežno sunčano i malo svežije vreme u odnosu na prethodni dan. Duvaće slab do umeren, severozapadni vetar. Najniža