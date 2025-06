Novi napad Irana na Izrael: Ispaljene rakete, stižu snimci - ima povređenih (video)

IZRAELSKA vojska je u petak saopštila da je otkrila nove rakete lansirane ka njenoj teritoriji iz Irana.

Foto: X Printscreen - Sirene su se oglasile u nekoliko oblasti širom Izraela nakon identifikacije raketa lansiranih iz Irana ka Državi Izrael - saopštile su Izraelske odbrambene snage. - Odbrambeni sistemi deluju kako bi presreli pretnju - saopštila je Izraelska odbrambena vojska. New footage from Beersheba targeted by Iran. pic.twitter.com/QUmipEZEhr — Clash Report (@clashreport) June 20, 2025 Vojska nije saopštila koliko je raketa lansirano niti da li ima