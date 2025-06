Neodoljive ili samo uvrnute: Kako su Labubu lutke osvojile svet

BBC News pre 37 minuta

Xia Yu/VCG via Getty Images

Bilo da mislite da su slatke, ružne ili samo uvrnute, velike su šanse da ste čuli za plišane lutke koje su postale svetska senzacija - Labubu.

Rođeno kao čudovište, ovo stvorenje nalik vilenjaku kineskog proizvođača igračaka Pop Mart sada predstavlja viralan ulov u šopingu.

I lutki ne manjka podrška slavnih: u njene obožavaoce spadaju Rijana, Dua Lipa, Kim Kardašijan i Lisa iz Blekpinka.

Obični ljudi su jednako opsednuti, od Šangaja do Londona, dugi redovi za kupovinu lutke dospeli su u vesti, ponekad prerastavši u tuče.

„Ophrva vas snažan osećaj ostvarenosti kad uspete da dođete do nje u tako žestokoj konkurenciji", kaže vatrena obožavateljka lutke Fiona Džang.

Svetska fascinacija lutkom Labubu gotovo je utrostručila zaradu Pop Marta u protekloj godini i, prema nekima, čak oživela kinesku meku moć, narušenu pandemijom i opterećenu odnosima sa Zapadom.

Kako je, dakle, došlo go toga?

Šta je tačno Labubu?

To je pitanje koje i dalje opseda mnoge, a čak i oni koji znaju odgovor na njega nisu sasvim sigurni da mogu da objasne čitavu pomamu.

Labubu je istovremeno fiktivni lik i brend.

Sama reč ne znači ništa.

To je ime lika u seriji igračaka „Čudovišta", čiji je autor umetnik Kasing Lung poreklom iz Hong Konga.

Vinilna lica povezana su sa plišanim telima i dolaze sa prepoznatljivim izgledom - šiljate uši, velike oči i nestašni kez u kom se vidi tačno devet zuba.

Radoznali a podeljeni internet ne može da se odluči da li su dražesne ili bizarne.

Prema zvaničnoj internet stranici maloprodajnog lanca, lutka Labubu je „dobrodušna" i uvek želi da pomogne, ali „često slučajno postigne upravo suprotno".

Lutke Labubu su se pojavile u nekoliko serijala „Čudovišta", kao što su „Opsednut energijom" (Big into Energy), „Sedi lepo" (Have a Seat), „Uzbudljivi makarun" (Exciting Macaron) i „Pad u divljinu" (Fall in Wild).

Brend Labubu ima i drugih likova iz istog univerzuma, koji su inspirisali druge popularne lutke, kao što je plemenska poglavarka Zimomo, njen dečko Tikoko i prijatelj Mokoko.

Za neuvežbano oko, neke od ovih lutaka je teško razlikovati.

Poznavaoci će znati, ali slava Labubua se svakako prenela na druge primerke iz porodice koji su takođe počeli da se grabe sa polica.

He Xiaoxiao/VCG via Getty Images 'Rasprodato'

Ko prodaje lutke Labubu?

Pop Mart je prodavao takozvane slepe kutije, u kojima mušterije otkriju šta su kupili tek kad otvore pakovanje godinama, pre nego što su se povezali sa Kasingom Lungom da bi dobili prava da rade Labubu.

To je bilo 2019. godine, skoro deceniju pošto je preduzetnik Vang Ning otvorio Pop Mart kao prodavnicu mešovite robe, sličnu robnoj kući sa jeftinim artiklima u Pekingu.

Kad su slepe kutije postigle uspeh, Pop Mart je lansirao prvu seriju 2016. godine, prodajući lutke Moli - figurice nalik deci koje je napravio honkonški umetnik Keni Vong.

Ali tek kad je prodaja lutaka Labubu dovela do rasta Pop Marta u decembru 2020. godine, on je počeo da prodaje akcije na Honkonškoj berzi.

Vrednost tih akcija se u prošloj godini vinula u nebesa za više od 500 odsto.

Pop Mart je i sam sada postao veliki maloprodajni lanac.

On drži više od 2.000 automata za prodaju, ili „robo-prodavnica", širom sveta.

A sada možete da kupite lutke Labubu u prodavnicama, fizičkim ili virtuelnim, u više od 30 zemalja, od Amerike preko Velike Britanije do Australije i Singapura, mada su mnoge od njih nedavno pauzirale prodaju zbog prekomerne potražnje.

Prodaja izvan kopnene Kine činila je skoro 40 odsto ukupne zarade kompanije u 2024. godini.

Potražnja, međutim, nije skočila preko noći.

Zapravo je trebalo da prođe nekoliko godina pre nego što su vilenjačka čudovišta postala planetarno popularna.

Getty Images Pop Mart je proizvođač Labubu lutki

Kako je lutka Labubu postala svetski fenomen?

Pre nego što je svet otkrio Labubu, njihova slava je bila ograničena samo na Kinu.

One su počele da postaju hit u vreme kad je zemlja izlazila iz pandemije krajem 2022. godine, prema Ešli Dudarenok, osnivačici istraživačke firme ČoZan orijentisane na Kinu.

„Posle pandemije, mnogo ljudi u Kini smatralo je da želi emocionalno bekstvo... a Labubu je bio veoma šarmantan, ali haotičan lik", kaže ona.

„Ona je bila savršeno otelotvorenje antiperfekcionizma."

Kineski internet, koji je ogroman i kompetitivan, proizvodi mnogo viralnih trendova koji ne postanu svetski fenomen.

Ali ovaj to jeste učinio i njegova popularnost se brzo raširila na susednu Jugoistočnu Aziju.

Getty Images

Fiona, koja živi u Kanadi, kaže da je prvi put čula za Labubu 2023. godine od njenih prijateljica sa Filipina.

Tada je počela da ih kupuje.

Ona kaže da su joj slatke, ali da za nju ogromnu privlačnost predstavlja njihova sve veća popularnost: „Što popularnija postaje, to je više želim."

„Moj muž ne shvata zašto bih ja, kao neko ko je u tridesetim, bila toliko opsednuta nečim kao što je ovo, kao što je misterija koju boju ću dobiti."

Pomaže i to što je igračka pristupačna, dodaje ona.

Iako je skok potražnje podigao cene na tržištu polovnih lutaka, Fiona kaže da originalna cena, koja je za većinu lutaka varirala od 15 do 45 evra, bila „prihvatljiva" za većinu ljudi koje poznaje.

„To je ionako koliko bi otprilike ovih dana koštao ukras za žensku torbu, većina ljudi bi mogla da je priušti", kaže ona.

Popularnost lutke Lababu vinula se u stratosferu 2024. godine, kad je tajlandska Kej pop superzvezda Lisa počela da objavljuje slike na Instagramu sa raznim lutkama Labubu.

A onda su i druge svetski poznate ličnosti ove godine počele da pretvaraju lutke u međunarodni fenomen.

Pevačica Rijana je u februaru fotografisana sa lutkom Labubu zakačenom za njenu Luj Viton torbu.

Influenserka Kim Kardašijan je u aprilu sa njenim pratiocima na Instagramu podelila vlastitu kolekciju od 10 lutaka Labubu.

U maju je bivši kapiten engleske fudbalske reprezentacije Dejvid Bejam takođe na Instagramu objavio fotografiju lutke Labubu koju je dobio na poklon od ćerke.

Sada izgleda kao da je ova lutka posvuda, redovno je možete zapaziti ne samo onlajn već kako je kao privezak nose prijatelji, kolege ili prolaznici.

Šta se krije iza opsednutosti lutkom Labubu?

Najprostije rečeno, ne znamo.

Kao i u slučaju većine viralnih trendova, privlačnost Labubu je teško objasniti - rezultat mešavine pravog trenutka, ukusa i nasumičnosti interneta.

Peking je svakako zadovoljan ishodom.

Državna novinska agencija Sinhua kaže da Labubu „demonstrira atraktivnost kineske kreativnosti, kvaliteta i jezika kulture koji čitav svet može da razume", dok svima pruža priliku da vidi „kul Kinu".

Sinhua ima i druge primere za „kineske kulturne intelektualne svojine koje postaju globalni fenomen": video igra Crni mit: Vukong i hit animirani film Nedža.

Getty Images

Neki analitičari deluju zatečeno time da su kineske kompanije - od proizvođača električnih automobila preko kompanija za veštačku inteligenciju do maloprodajnih lanaca - toliko uspešne uprkos nervozi Zapada zbog ambicija Pekinga.

„BYD, DeepSeek, sve te kompanije, imaju jednu stvar zajedničku, pa tako i Labubu", kaže za BBC njuz Kris Pereira, osnivač i generalni direktor konsultantske firme iMpakt.

„Toliko su dobre da nikoga nije briga što su iz Kine. Ne možete da ih ignorišete."

U međuvremenu, Labubu nastavlja da stiče milione pratilaca na društvenim mreža koji gledaju kako novi vlasnici raspakuju njihove cenjene kupovine.

Jedan od najpopularnijih snimaka, objavljen u decembru, prikazuje radoznalog pripadnika obezbeđenja na američkom aerodromu kako prevrće putnikovu neotvorenu Labubu kutiju da bi video koja lutka je unutra.

Taj elemenat iznenađenja veliki je deo privlačnosti, kaže Dezmond Tan, dugogodišnji kolekcionar, dok se šetka po prodavnici Pop Marta u Singapuru, živahno tresući slepe kutije pre nego što se odluči koju će kupiti.

To je uobičajen prizor u Pop Martu.

Dezmond sakuplja „prateće" likove, specijalne edicije iz Pop Martovih različitih serijala igračaka, u koje spada i Labubu.

U proseku, kaže Dezmond, on nađe pratećeg lika u svakoj desetoj kutiji koju kupi.

To je dobar procenat uspešnosti u pogađanju, tvrdi on, u poređenju sa uobičajenim šansama: jedan naprema sto.

„Sposobnost da se pronađe prateći lik samo na osnovu mućkanja kutije, naučiti kako prepoznati razliku", sve mi to pruža veliko zadovoljstvo.

„Ako uspem da je dobijem iz samo jednog ili dva pokušaja, veoma sam srećan!"

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu.

Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 06.21.2025)