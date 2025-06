(Mapa) detaljan vodič za putovanje automobilom do Tasosa: Evo koji put je najkraći, a koji najjeftiniji i koliko koštaju gorivo i putarine

Sezona letovanja uveliko je počela, a među najpopularnijim destinacijama za Srbe i ove godine svakako je Grčka, kao i ostrvo Tasos na kom naši građani masovno odmaraju svake godine. Ipak, gužve na granicama, ali i putevima svaki put predstavljaju najveći problem za naše turiste, a u detaljnom vodiču za putovanje do Tasosa možete pronaći najbolju rutu za svoje putovanje automobilom, kao i najjeftiniju opciju.

Portal Nikana.gr, koji svake godine objavljuje detaljne vodiče za putovanja objavio je i instrukcije za vožnju do Tasosa, a kako navode, iz Beograda do ovog ostrva automobilom se može putovati preko dva glavna putna pravca. Za Beograđane je skoro 15% kraće i jeftinije putovati preko Bugarske ali mnogi i dalje koriste trasu preko Severne Makedonije. Ovo je najčešći put preko graničnog prelaza Preševo, zatim kroz Severnu Makedoniju do Gevgelije, a kada uđete u Grčku,