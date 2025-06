Vučić o protestu studenata u blokadi na Vidovdan: "Biće incidenata, ali neće ništa uraditi"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da očekuje da će biti incidenata tokom najavljenog protesta studenata u blokadi za Vidovdan, ali, kako kaže, oni time ništa neće uraditi, kao i da se država stabilizovala.

- Biće incidenata, praviće nasilje, osećaćemo se loše svi - i neće ništa uraditi. Završeno je sa time...Država se osokolila, država je porasla, država se stabilizovala. Država ume sebe da sačuva i odbrani, ume da čuva i narod i država će to da pokaže 'zlu ne trebalo', a daćemo sve od sebe da to ne moramo da pokažemo - rekao je Vučić gostujući na TV Prva. Vučić se osvrnuo na to što je protest najavljen za Vidovdan, naglašavajući da su kroz istoriju Vidovdani za Srbe