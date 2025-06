Objavljen tačan dan kad nam se vraćaju tropske vrućine! Stižu nam afričke temperature, osveženja ni na vidiku

Nakon svežeg jutra, u Srbiji će tokom dana biti pretežno sunčano i toplo, s vetrom slabim i umerenim.

U planinskim predelima kratkotrajno i jakim, severnim, dok će najniža temperatura biti od devet do 15 stepeni, a najviša od 24 do 29 stepeni. U Beogradu će, nakon svežeg jutra, tokom dana biti pretežno sunčano i toplo, s vetrom slabim i umerenim, severnim. Najniža temperatura će se kretati od 11 do 15 stepeni, a najviša će biti oko 27 stepeni. Povolјne biometeorološke prilike za većinu hronično obolelelih i osetlјivih osoba. Izvestan oprez se savetuje nervno