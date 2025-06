Stiže letnja primena reda vožnje u GSP Evo kako će ove linije saobraćati od sutra

Sekretarijat za javni prevoz saopštio je da sutra počinje primena letnjeg reda vožnje u javnom gradskom prevozu.

Tokom primene letnjeg reda vožnje na gradskim linijama radnim danima će saobraćati 1.325 vozila, subotom 926, a nedeljom 873 vozila. Takođe, u svom saopštenju navode da će zajedno sa početkom primene letnjeg reda vožnje kreću sa radom i letnje sezonske linije na teritoriji grada Beograda, a to su linije koje vode do Ade Ciganlije. Linija ADA 1 će saobraćati od Trga republike preko Ada Ciganlije do Vidikovca, a ADA 2 će spajati Adu Ciganliju sa Zemunom, odnosno