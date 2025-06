"Jede se njemu što narod gladuje": Zbog čega se Vučić toliko često snima s hranom u obraćanjima

Uz jagode i trešnje pozvao je Aleksandar Vučić neistomišljenike na dijalog, ranije ovog meseca, nakon izbora punih tenzija u Kosjeriću i Zaječaru.

Nije to bio prvi put da smo ga gledali kako se nečim sladi na terasi Predsedništva. Oglas Predsednik Srbije voli da pozira sa hranom i preko nje objašnjava građanima kako nam je svima dobro, jer on mnogo za nas radi, pa mu i treba snage. Iz tog razloga znamo da doručkuje sardine (bez luka!), punjene lignje u sosu, a najčešći izbor mu je burek. "Burek i jogurt, odlična priprema za tešku nedelju koja je pred