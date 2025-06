Počinje prvi toplotni talas

Danas sunčano i malo toplije nego u subotu, ali bez velike vrućine uz temperaturu oko 30°C u toku dana u većini krajeva.

Vetar slab severni ili promenljivog pravca. Pritisak iznad normale. Maksimalna temperatura od 29°C na severu do 32°C na jugu Srbije. Uvečevedro. Temperatura u 22h od 18°C do 24°C. U ponedeljak nakon prijatno svežeg jutra, tokom dana sunčano i toplije nego u nedelju uz početak vrućeg perioda. Vetar slabjužni ili jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 8°C u Požegi do 18°Cu Beogradu, a maksimalna od 32°C do 35°C. Uvečevedro. Temperatura u 22h od