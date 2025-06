"Sinoć se istorija promenila": Izraelski ambasador na Savetu bezbednosti UN: Ovo nije bio rat izbora, ovaj čin je bio neophodnost, to je bio pravedan čin

Izraelski ambasador u Ujedinjenim nacijama Deni Danon rekao je danas, u obraćanju na hitnom sastanku Saveta bezbednosti UN, da se napadom Sjedinjenih Američkih Država na Iran "sinoć istorija promenila".

"SAD, lider slobodnog sveta, uklonile su najveću egzistencijalnu pretnju sa kojom se slobodni svet suočava. Ovo nije bio rat izbora. Ovaj čin je bio neophodnost, to je bio pravedan čin", rekao je Danon, prenosi Tajms of Izrael. On je države, koje su kritikovale američki napad, upitao "gde su bile" kada je Iran napredovao ka nuklearnoj bombi. "Gde ste bili kada je obogatio uranijum daleko iznad granice civilne upotrebe? Kada je zatrpao čitave tvrđave ispod planina