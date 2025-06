(Video) Ruski noćni udar na Kijev Poginule četiri osobe, povređeno 13

U ruskom noćnom napadu na ukrajinski glavni grad Kijev poginule su najmanje četiri osobe, povređeno je 13, a Državna služba za vanredne situacije spasila je 10 ljudi, saopštile su ukrajinske vlasti.

''Kao rezultat kombinovanog ruskog granatiranja, četiri osobe su poginule, a 13 je povređeno. Još 10 ljudi, uključujući dvoje dece i trudnicu, spasile su službe hitne pomoći", navela je u objavi na Fejsbuku Državna služba za vanredne situacije, prenosi Ukrinform.