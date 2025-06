Srem: Paklene temperature i upozorenja za naredne dane

Građani Inđije u narednim danima treba da budu spremni na izrazito visoke temperature i pojačanu opreznost zbog mogućih zdravstvenih rizika. Republički hidrometeorološki zavod Srbije izdao je narančasto i žuto upozorenje za područje Srema, uključujući Inđiju, zbog ekstremno visokih temperatura koje se očekuju.

U utorak će temperatura biti između 18 i 33 stepena, uz sunčano vreme i slab do umeren severozapadni vetar. UV indeks biće veoma visok i iznosiće 8, što znači da je neophodno izbegavati boravak na direktnom suncu u periodu od 11 do 16 časova. Preporučuje se redovno unošenje tečnosti, korišćenje krema sa visokim zaštitnim faktorom, nošenje lagane odeće, sunčanih naočara i šešira sa širokim obodom. Još toplije biće u sredu kada se očekuju temperature od 21 do 36