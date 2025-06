Stigao je tropski talas, RHMZ popalio alarme, jedan predeo danas će biti najvreliji: Cela Srbija u crvenom, a ova dva grada najkritičnija

Danas je na snazi narandžasti meteo alarm, koji označava opasno vreme.

Nakon svežeg jutra, danas će u Srbiji tokom dana biti sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, pretežno južni i jugozapadni, a samo na istoku zemlje severozapadni. Najniža temperatura biće od 10 do 17 stepeni, najviša dnevna od 29 do 33 stepena, a na istoku Srbije i do 35 stepeni. U Beogradu će biti sunčano i toplo, vetar slab, južni i jugozapadni, a najniža temperatura će se kretati od 14 do 17 stepeni, dok će najviša dnevna biti oko 33 stepena. Očekivane