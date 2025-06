Opozicija u Skupštini poručila da je propao proces za izbor članova Saveta REM

Poslanici opozicije ocenili su danas, na sednici Odbora Skupštine Srbije za kulturu i informisanje, da je "propao proces" za izbor članova Saveta REM (Regularno telo za elektronske medije), navodeći da predstavnici vlasti nastoje da nametnu pravila suprotna zakonu - pošto ih zanima samo to da imaju medijsku kontrolu.

Oglas "Ovaj proces je propao zbog pokušaja da se u delu predlagača uguraju oni koji to svakao nisu. Ostavljam vama da smislite način kako će se odbaciti kandidati i predlagači koji to ne mogu po slovu zakona. Ako to smislite a da bude po zakonu, rado bih podržao, ali ovo muljanje ne možemo da podržimo i ja neću učestovati dalje u ovoj sednici da ne bih dao na značaju i legitimitetu", poručio je poslanik Zeleno-levog fronta Radomir Lazović vlastima. On je naveo da