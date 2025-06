RHMZ: Do 40 stepeni u Srbiji, osveženje tek krajem sedmice

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je danas na visoku temperaturu u Srbiji do četvrtka, 26. juna, kada se očekuje od 36 do 38 stepeni, a ponegde i do 40 stepeni.

U prvoj polovini ove sedmice temperatura će biti u intervalu od 32 do 36 stepena, a u četvrtak i do 38 stepeni. Kako piše RHMZ, danas će biti sunčano i toplo, uz slab i umeren južni i jugozapadni vetar, a na istoku zemlje severozapadni. Najviša temperatura biće od 29 do 33 stepena, a na istoku i do 35 stepeni. U četvrtak uveče i tokom noći ka petku na severu, a u petak i u ostalim krajevima, očekuje se prolazno naoblačenje uz pad temperature sa kišom i