Vremenska prognoza za utorak, 24. jun: Pretežno sunčano i toplo uz slab vetar

U Srbiji će vreme danas biti pretežno sunčano i toplo, uz slab i umeren severozapadni vetar, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Najniža temperatura biće od osam stepeni na jugoistoku zemlje do 21 stepena u Beogradu, a najviša dnevna od 31 do 34 stepena, dok će na istoku zemlje biti i do 36 stepeni.

U Beogradu se očekuje pretežno sunčano i toplo vreme, uz slab i umeren severozapadni vetar, sa najvišom temperaturom oko 33 stepena.

RHMZ je izdao upozorenje za područje cele zemlje da se do četvrtka, 26. juna, očekuje veoma toplo vreme, sa temperaturama znatno iznad proseka za ovaj period godine.

(Beta, 24.06.2025)