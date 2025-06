Visoke temperature i meteorološka upozorenja u Srbiji do početka jula

Naslovi.ai pre 1 sat

Toplotni talas u Srbiji traje od 24. juna do 3. jula sa temperaturama do 40 stepeni i upozorenjima za zdravlje stanovništva.

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) izdao je narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura koje će trajati do četvrtka, 26. juna. Maksimalne dnevne temperature kretaće se od 32 do 37 stepeni, a u četvrtak se očekuje i do 39 stepeni Celzijusa, dok u nekim delovima zemlje može dostići i 40 stepeni. U nekim delovima Srbije, poput istočne Srbije, na snazi je narandžasti meteoalarm, dok se od srede u pojedinim gradovima očekuje crveni meteoalarm zbog opasnih vremenskih uslova. Beta N1 Info InfoKG Pressek Kurir Rešetka OK radio Jug press

Danas će u Srbiji biti pretežno sunčano i toplo vreme sa slabim i umerenim severozapadnim vetrom. Najniža temperatura kretaće se od 8 stepeni na jugoistoku do 21 u Beogradu, dok će najviše dnevne vrednosti biti od 31 do 34 stepena, a na istoku zemlje do 36 stepeni. RTS Alo Telegraf

Upozorenja RHMZ-a i Batuta ukazuju na rizike za hronične bolesnike i meteoropate, kao i mogućnost šumskih požara i problema u snabdevanju električnom energijom zbog visokih temperatura. U četvrtak se očekuje prolazno naoblačenje sa kišom i pljuskovima u severnim predelima. Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" upozorava da će toplotni talas trajati do 3. jula, što predstavlja značajan rizik po zdravlje stanovništva, naročito za osetljive grupe. Serbian News Media Glas Zapadne Srbije Alo Niške vesti Serbian News Media Radio 021 Politika Blic Blic