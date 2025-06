Voda osvežava, ali cene gore: Koliko zaista košta dan na Adi?

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje zbog visokih temperatura koje se očekuju u narednim danima.

Temperature će se u većini mesta u utorak i sredu kretati do 37, a u četvrtak se očekuje 39 stepeni. Mnogi Beograđani spas od vrućina pronalaze na kupalištima, a jedno od najvećih je Ada Ciganlija. Kupališna sezona na Adi zvanično je počela 20. juna podizanjem “plave zastavice”, a radno vreme kupališta je od 10.30 do 18.30 časova. Krenule su i sezonske autobuske linije, i to: ADA 1 (Trg republike – Ada Ciganlija – Vidikovac), ADA 2 (Zemun/Kej oslobođenja – Ada