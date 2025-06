Iga pobedom došla do jubileja, Navaro zakazala američki derbi

Iga Švjontek savladala je Viktoriju Azarenku u drugom kolu turnira u Bad Homburg i došla do velikog jubileja.

Poljska igračica savladala je Viktoriju Azarenku rezultatom 2:0 (6:4, 6:4) i došla do 300. pobede u karijeri. Nije dobro počelo po Igu. Azarenka je napravila brejk na startu meča, povela 3:1, ali je tada Poljakinja upalila „motore“. Osma igračica sveta uzela je narednih pet od šest gemova i osvojila prvi set. Welcome to the 300 wins club 🎉 @iga_swiatek | #BadHomburgOpen pic.twitter.com/iNdxrHIIoX — wta (@WTA) June 24, 2025 Na početku drugog seta Švjontek je zadala