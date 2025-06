Amerika pokazala moćno oružje Objavljen novi snimak bombardera "Spirit", sa kojim su SAD napale Iran (foto/video)

Ministarstvo odbrane SAD objavilo je snimke i fotografije sedam strateških bombardera B-2A „Spirit“ iz 509. bombarderskog krila, koji su poleteli sa vazduhoplovne baze Vajtman u Misuriju u noći 20. juna, u okviru napada na iranska nuklearna postrojenja u operaciji „Ponoćni čekić“.

Foto: Printskrin Iks/@sentdefender Svaki avion je bio naoružan sa dve bombe GBU-57A/B MOP (Massive Ordnance Penetrator), takozvane „Bunker Buster" težine 13.600 kilograma, namenjene za uništavanje utvrđenih podzemnih ciljeva. Dodatna dokumentacija potvrđuje da su se bombarderi vratili u bazu Vajtmen 22. juna, nakon više od 36 sati leta tokom kojih su izvodili udare iznad iranske teritorije.