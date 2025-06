Kako su vrtoglava 24 sata dovela Iran i Izrael do primirja

BBC News pre 8 minuta | Šon Sedon - BBC Njuz

EPA Američki predsednik Donald Tramp

Od 13. juna, Izrael je naneo rasprostranjenu štetu iranskoj vojnoj infrastrukturi, iranske rakete su probile izraelske odbrambene sisteme, a Sjedinjene Američke Države su izvele napade na teheranski nuklearni program.

Potom, tokom vrtoglava 24 časa počev od ponedeljka, događaji su se još više ubrzali: na udaru se našla američka vazduhoplovna baza, Bela kuća je posredovala u postizanju primirja između Irana i Izraela, a taj sporazum se našao nadomak propasti.

Ovako se odvijao taj promenljivi dan.

'Ostanite gde ste'

USAF Američka vojna baza Al-Udeid u Kataru, na slici iz 2004. godine

07:00 Vašington DC / 12:00 London / 13:00 Beograd / 14:00 Tel Aviv / 14:30 Teheran

Prvi znaci da će se sukob koji je zahvatio Bliski istok proširiti na Zaliv bili su umirujuće formulisano upozorenje upućeno američkim državljanima u Kataru.

„Ostanite gde ste" bila je preporuka američke vlade – uz dodatna uveravanja da je to samo „radi svake sigurnosti".

Velika Britanija je ubrzo posle toga izdala sličan savet vlastitim građanima.

Oduvek je bilo održivo da će Iran uzvratiti udarac Americi u Kataru.

Ova zemlja je dom vojne baze Al-Udeid, prostrane instalacije nadomak prestonice Dohe, u kojoj je smešteno hiljade pripadnika trupa i odakle se orkestriraju američke vazduhoplovne operacije na Bliskom istoku.

Lideri u Teheranu pretili su odmazdom za do tada neviđene američke udare tokom vikenda na tri nuklearna postrojenja u Iranu, među njima dragocenu lokaciju za obogaćivanje nuklearnog goriva Fordov, ukopanu duboko u planini.

Iz bunkera u kome se navodno skriva otkako je Izrael pokrenuo vojnu operaciju protiv Irana, izgledalo je da je vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei izdao naređenje: uzvratiti udarac Americi na jednoj od njenih strateški najvažnijih imovina u regionu.

'Verodostojna pretnja'

12:00 Vašington DC / 17:00 London / 18:00 Beograd / 19:00 Tel Aviv / 19:30 Teehran

Vazdušni prostor nad Katarom je zatvoren, saopštila je vlada ove zemlje.

Kontrolori leta u Dohi užurbano su počeli da odvraćaju putničke avione, a letovi koji su se uputili na jedan od najprometnijih aerodroma na svetu počeli su da sleću na drugim mestima u Zalivu.

BBC je potom saznao za „verodostojnu pretnju" iranskim raketnim napadom na vazduhoplovnu bazu Al-Udeid.

Neimenovani američki zvaničnici obavestili su američke medije da su raketni lanseri primećeni kako su upereni u pravcu Katara.

Američki ministar odbrane Pit Hegset i njegov najviši general uputili su se u Belu kuću da bi nadgledali situaciju.

U roku od sat vremena, čule su se eksplozije nad Dohom a nebo iznad njenih luksuznih nebodera bilo je prošarano tragovima koje su za sobom ostavile rakete protivvazdušne odbrane dok su obarale iranske projektile u vazduhu.

'Ne snaga, već ranjivost'

13:00 Vašington DC / 18:00 London / 19:00 Beograd / 20:00 Tel Aviv / 20:30 Teheran

Iranski državni mediji počeli su da izveštavaju kako je njihova odmazda u toku.

Ubrzo posle je to potvrdila i Iranska revolucionarna garda.

„Američke baze u regionu ne predstavljaju snagu, već ranjivost", rekla je ona – ali je napad ubrzo nakon toga bio okončan.

Katar je reagovao pre Amerike.

Iako je meta bila američka baza na njegovom tlu, njegov suverenitet je bio narušen ovom „drskom agresijom", glasilo je ljutito saopštenje vlade.

Ali, ključno od svega, ono je potvrdilo da su rakete bile presretnute.

Baza je bila evakuisana pre početka napada i niko nije poginuo niti bio ranjen.

Negde u isto vreme, na nalogu vrhovnog vođe na Iksu pojavila se zapaljiva ilustracija, opisujući projektile koji padaju po američkoj bazi dok gori američka zastava u dronjcima.

Međutim, umesto da najavi razaranje, on je napisao: „Nismo povredili nikoga."

Počelo je da izgleda kao da su SAD i Katar unapred znali za planirani iranski napad.

Spoljnim analitičarima delovalo je kao da on bio osmišljen kako bi iranskim liderima omogućio da sačuvaju obraz, ali da istovremeno izbegnu dalju eskalaciju.

Moći će da kažu vlastitoj javnosti da su izvršili odmazdu protiv Amerikanaca – ali su to učinili bez nanošenja one vrste gubitaka koja bi rizikovala njeno uvlačenje u direktan rat protiv mnogo jačeg neprijatelja.

Na pomolu je bila de-eskalacija – a svet je čekao da se predsednik Sjedinjenih Američkih Država uloguje na društvene mreže.

'Vreme je za mir'

Reuters Izrael je gađao vojne, bezbednosne i energetske ciljeve širom Irana, među njima i 15. juna naftno skladište Šaran nadomak Teherana

16:00 Vašington DC / 21:00 London / 22:00 Beograd / 23:00 Tel Aviv / 23:30 Teheran

„Slab."

„Očekivan."

„Efikasno odbijen."

Tako je Donald Tramp opisao iranski napad – ali kako se njegova poruka nastavljala, njen ton je bio sve pomirljiviji.

Predsednik se zahvalio Iranu „što nam je uputio rano upozorenje" i rekao da su se oni „sada istresli".

Dodao je: „Možda bi Iran sada mogao da pristupi Miru i Harmoniji u Regionu, a ja ću drage volje ohrabriti Izrael da učini isto."

Dva sata ranije, Iran je napao američku vazduhoplovnu bazu.

Dva dana ranije, Tramp je naredio do tada neviđene udare na Iran, zemlju koju je u prošlosti proglasio zlom i smrtnom opasnošću po svet.

Sada je njenim liderima nudio maslinovu grančicu.

Zaključujući niz objava koje su izvukle posmatračima tepih ispod nogu, on je napisao:

„ČESTITAM, SVETE, VREME JE ZA MIR!"

'Dvanaestodnevni rat'

Maxar Bela kuća je pokrenula inicijativu za dogovor o okončanju sukoba nakon što je pogodila nuklearno postrojenje Fordov preko noći u subotu

18:00 Vašington DC / 23:00 London / 24:00 Belgrade / 01:00 Tel Aviv / 01:30 Teheran

U međuvremenu, na videlo je isplivalo da su iza kulisa bili vođeni mahniti pregovori u kojima su učestvovali SAD, Iran, Izrael i Katar.

Donald Tramp je razgovarao direktno sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, bliskim saveznikom čijem se ratu protiv Irana nakratko priključio.

Razgovor je vođen privatno, ali je poruka bila očigledna: došlo je vreme da se borbe privedu kraju.

U međuvremenu, Trampov zamenik Džej Di Vens i njegov glavni međunarodni pregovarač Stiv Vitkof obratili su se Irancima direktno i preko diplomatskih pozadinskih kanala.

Iz Vašingtona, Trampov tim je pokušavao da na brzaka sastavi nešto što američki predsednik ceni iznad svega, ali što se pokazalo toliko neuhvatljivim na Bliskom istoku: pogodbu.

Uskomešala su se govorkanja o uspehu i konkurentska poricanja – međutim, polako ali sigurno, izgledalo je kao da počinje da se hvata zamajac kako su se pojavljivali prvi izveštaji o napretku.

A onda, malo posle 11:00 po britanskom letnjem vremenu, predsednik je ponovo izašao na društvene mreže.

Njegova poruka je započela sa: „ČESTITKE SVIMA".

Dogovoreno je potpuno i sveobuhvatno primirje između Irana i Izraela, napisao je predsednik.

Postojaće odloženi rok za „poslednje misije koje su već u toku", a onda će ono na snagu stupiti šest sati kasnije.

Ovaj sukob će od sada pa nadalje biti poznat kao „Dvanaestodnevni rat", napisao je Tramp.

Deset hiljada kilometara dalje na Bliskom istoku, svitao je novi dan.

'Poslednja runda projektila'

EPA U utorak ujutro je u Berševi u Izraelu bila uništena stambena zgrada

22:00 Vašington DC / 03:00 London / 04:00 Beograd / 05:00 Tel Aviv / 05:30 Teheran

Širom Izraela počele su da se oglašavaju sirene za vazdušnu opasnost i ljudima je naloženo da se presele u skloništa: stizali su iranski projektili, upozorile su Izraelske odbrambene snage.

U periodu od 60 minuta, Izrael tvrdi da je Iran ispalio tri talasa raketa.

Uslediće još nekoliko njih tokom prepodneva, saopštila je izraelska vojska.

U Berševi, došlo je do direktnog pogotka višespratne stambene zgrade.

Četvoro ljudi – od kojih se najmanje troje skrivalo u sigurnoj sobi – poginulo je kad ju je probio projektil.

Izraelski premijer je optužio Iran za ispaljivanja jednog od najvećih projektila koje ima u arsenalu na domove.

Istovremeno, iranski mediji su izvestili da je zemlja preko noći pretrpela teške udare Izraela, u kojima je poginulo devetoro ljudi u severnom gradu Astaneh-je Ašrafijehu.

Muhamed Reza Sediki Saberi, nuklearni naučnik, navodno je bio među njima.

Zamenik guvernera regiona rekao je da su četiri stana „potpuno uništena, a mnoge obližnje kuće oštećene u eksploziji."

Na slikama sa lica mesta vide se krš i lom raspršen po ulici okruženoj kućama.

BBC Persian Scena udara izraelskog projektila na severu Irana posle primirja

Iran je optužio Izrael za ispaljivanje „poslednje runde projektila" kako bi prestigao rok za primirje.

Izraelska vojska je kasnije priznala da je tokom noći vršila operacije, dok je iračka vlada tvrdila da su dronovi napadali baze na njenoj teritoriji.

U Iraku operišu pro-iranske oružane milicije, ali nije najjasnije šta je tamo bilo gađano.

Ono što jeste bilo jasno je da su se borbe nastavljale sve do poslednjeg trenutka.

'Na snazi je primirje'

Reuters Projektili ispaljeni ka Izraelu tokom noći u ponedeljak

01:00 Vašington DC / 06:00 London / 07:00 Beograd / 08:00 Tel Aviv / 08:30 Teheran

Tramp je najavio početak primirja u objavi na društvenoj mreži, napisavši: „PRIMIRJE JE SADA NA SNAZI. MOLIM VAS, NE KRŠITE GA!"

Ubrzo posle toga, izraelska vlada je formalno prihvatila uslove primirja.

U njenom saopštenju se kaže da je Izrael postigao sve ratne ciljeve eliminisanjem iranske nuklearne i balističke raketne sposobnosti i da je kao posledica toga on zauzeo mesto među „svetskim silama".

Iranski ministar spoljnih poslova Sajed Abas Aragči već je tokom noći nagovestio da je Teheran otvoren za predlog o primirju koji je izneo Tramp.

On je rekao da ako Izrael bude prekinuo sa napadima pre 04:00 sata po lokalnom vremenu, onda „mi nemamo nameru da nastavimo sa našim odgovorima nakon toga".

Ali neće proći dugo vremena pre nego što bude izgledalo kao da je primirje ugroženo.

Protivvazdušna dobrana bila je aktivirana kad je raketa ispaljena iz Irana, saopštila je izraelska vojska.

Iran je izdao demanti, ali je izraelski ministar odbrane rekao da je izdao naređenje za „žestoke udare na režimske ciljeve u srcu Teherana", dok je Bezalel Smotrič – ultradesničarski ministar u vladi – upozorio: „Teheran će se tresti".

Izgledalo je kao da Tampovoj na brzinu sklepanoj pogodba preti propast svega nekoliko sati nakon što je uopšte stupila na snagu.

Dok su izraelski borbeni avioni bili na putu do iranske prestonice, Tramp je ponovo objavio: „NE BACAJTE TE BOMBE. AKO TO URADITE, BIĆE TO KRUPNO KRŠENJE PRMIRJA. VRATITE PILOTE KUĆI, ODMAH!"

'Ovi momci moraju da se smire'

07:00 Vašington DC / 12:00 London / 13:00 Beograd / 14:00 Tel Aviv / 14:30 Teheran

Kad je svanulo u Vašingtonu, američki predsednik je izašao na travnjak ispred Bele kuće, gde ga je čekao helikopter da ga odnese na samit NATO.

Reporteri su takođe čekali, nestrpljivi da čuju šta on ima da kaže posle vrtoglave noći pune saopštenja, tvrdnji i poricanja.

I Izrael i Iran su prekršili primirje, rekao im je Tramp – ali je insistirao da je pogodba i dalje na snazi.

Govoreći o izraelskim borbenim avionima koje je pozvao da Netanjahu vrati, on je rekao: „Postojala je jedna iranska raketa koja je pretpostavljam bila ispaljena posle vremenskog roka i sada je Izrael pošao tamo. Ovi momci moraju da se smire."

Tramp je rekao da je iranski projektil ispaljen „verovatno greškom" i da „nije sleteo".

Predsednik je delovao ljutito.

On je rekao da „nije zadovoljan Izraelom" zbog pokretanja udara „kakve još nisam video" dok je sporazum bio dogovaran.

„Nisam zadovoljan ni Iranom", dodao je on.

Dok se Tramp okretao da pođe, istresao je nezadovoljstvo Izraelom i Iranom koristeći psovku dok je govorio kako se oni bore toliko dugo da više ne znaju šta rade.

Helikopter ga je prebacio do vojne baze u Merilendu, gde je trebalo da se ukrca u predsednički avion i odleti za Holandiju na samit.

Čim se našao u vazduhu, pozvao je Netanjahua, a čini se da je taj razgovor bio napet.

Izvor iz Bele kuće rekao je za CBS njuz, BBC-jevog američkog partnera, da je predsednik bio „izuzetno čvrst i direktan" sa izraelskim premijerom.

Netanjahu je „shvatio ozbiljnost situacije i zabrinutost predsednika Trampa".

Tramp je navodno potvrdio novinarima u avionu da je poručio Netanjahuu da vrati vojnu letelicu, za koju je nagovestio da je bila na ivici da napadne Iran.

A što se tiče lidera u Teheranu, Tramp je rekao da je izgradnja nuklearnog oružja „poslednja stvar" koja će im sada biti na pameti.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 06.25.2025)