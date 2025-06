Senat Beogradskog univerziteta odlučio: Dokle će trajati ova školska godina?

Školska godina 2024/2025. na Univerzitetu u Beogradu biće završena 31. oktobra za osnovne studije, a za drugi i treći stepen studija 14. novembra, odlučio je danas Senat Univerziteta.

Kako je FoNetu precizirano na Beogradskom univerzitetu, to u praksi znači da naredna školska godina 2025/2026. godine za akademce na osnovnim studijama počinje 1. novembra i traje do 30. septembra 2026. godine. Za drugi i treći stepen studija, odnosno za master i doktorske studije, nova akademska godina počeće 15. novembra i trajaće do 14. oktobra 2026.