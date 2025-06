Duško Ivanović gledao istorijsko osvajanje titule, niko ga nije očekivao u hali!

Košarkaši Pariza osvojili su titulu šampiona Francuske, pošto su u finalu slavili protiv Monaka sa 3:2 u seriji.

U majstorici je viđena velika borba i neizvesnost, a na kraju je tim Tijaga Splitera slavio 99:93 i tako došao do trofeja. Pariz je uspeo da iskoristi to što je Monako bio oslabljen, pošto je igrao bez Majka Džejmsa i Danijela Tjasa. Na kraju, klub iz Pariza je došao do svoje prve titule šampiona Francuske, a ujedno i triple krune, pošto je ove sezone osvojio Kup Francuske i Liga kup Francuske. Ono što je zanimljivo, na meču Pariz - Monako viđen je Čima Moneke,