Nato održava Ukrajinu u ratu: Neverovatna izjava

SVE zemlje članice NATO-a, uključujući Sjedinjene Američke Države potpuno je posvećen tome da održi Ukrajinu u borbi protiv Rusije, izjavio je danas generalni sekretar Alijanse Mark Rute.

Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanized Brigade via AP On je za Rojters nakon završetka samita lidera zemaljača članica NATO-a u Hagu rekao da niko u alijansi "nije naivan" kad je reč o Rusiji i da sve članice imaju "manje-više istu procenu". - Američke sposobnosti isporučene NATO-u postepeno će biti smanjivane kako se Evropljani budu više aktivirali, ali neće između toga doći do praznina, proces će biti dobro organizovan - rekao je Rute. (Tanjug)