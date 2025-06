Vučić: Srbija nije pristala na ultimatum, ne morate da čekate sutra do 21 sat

Beta pre 2 sata

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je pred sutrašnje demonstracije na koje su pozvali studenti u blokadi da "Srbija nije prihvatila ultimatum".

"Srpska država je bilo mnogo puta pred ultimatumima stranih velikih sila. I ovog puta su nam strane sile preko domaćih poslušnika uputile ultimatim. Odgovor srpske države je uvek bio isti. Nije Srbija šaka zobi da je pozobate. Ultimatim nije prihvacen ne morate da čekate sutra do 21 sat", izjavio je Vučić.

Vučić je dodao da je vlast u Srbiji "bila spremna da razgovara sa svakim", ali da je to protumačeno kao slabost.

"Bili smo spremni da razgovaramo sa svakim. Čuvali smo mir kada su kršili zakon. Onda je neko pomislio da to znači slabost, da su to znaci onih koji se plaše", rekao je on.

Vučić je izjavio i da poziva "sve mlade ljude da sačuvaju Srbiju", i dodao da je dobro što je sutra Vidovdan jer će se "tada sve videti".

"Još jedanput očinski pozivam sve mlade i sve ljude u Srbiji da sačuvaju Srbiju. Ali na kraju dobro je da je došao Vidovdan da se sve vidi. Na Vidovdan će se videti da li se neko uplašio ili nije, a snaga srpske države je da sačuva mir. Narod ne treba da se plaši", rekao je Vučić.

Vučić o zabrani isticanja srpske zastave na Kosovu: Ne dajte Kurtiju priliku da vas hapsi.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je danas građane Srbije koji će sutra, na Vidovdan, ići na Kosovo i Metohiju, da ne daju kosovskom premijeru u tehničkom mandatu Aljbinu Kurtiju "priliku da ih hapsi", nakon što je Priština zabranila isticanje srpskih zastava i simbola za taj verski praznik.

"Molim mladiće i devojke iz Srbije koji idu sutra na Kosovo i Metohiju da ne daju Kurtiju priliku da ih hapsi. Znate koliko smo Srba vadili iz zatvora i mučili se da u tome uspemo", rekao je Vučić za televiziju Pink i naveo primer svog starijeg sina Danila.

Prema njegovim rečima, doći će vreme "kada ćemo moći da nosimo i srpske majice i srpske barjake svuda, potpuno slobodno".

Vučić je izrazio i, kako je rekao, "neizmernu zahvalnost besmrtnim kosovskim junacima" za sve što su uradili za srpsku državu kroz istoriju.

Danas je na nama vreme da je odbranimo od svih napada spolja, od svih koji bi tima spolja da služe i da sačuvamo svoju jedinu otadžbinu koju imamo - Srbiju", kazao je Vučić.

(Beta, 27.06.2025)