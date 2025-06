Kineski Šaomi izbacio novi luksuzni električni automobil jeftiniji od Teslinog: Isporuka se najduže čeka 5 nedelja

Kineska kompanija Šaomi pustila je u prodaju novi električni luksuzni model YU7 SUV sa cenom od 253.500 juana (30.170 evra), rekao je danas izvršni direktor kompanije Lej Džun.

On je istakao da je to električno vozilo (EV) za 10.000 juana (1.190 evra) jeftinije od Modela Y američke kompanije Tesla, čija je cena u Kini 263.500 juana (31.360 evra), preneo je CNBC. Lej tvrdi da je YU7 pobedio Teslin Model Y po nizu pokazatelja. Pretprodaja modela YU7 počela je danas uveče, a samo tri minuta nakon toga, Šaomi je saopštio da je primio više od 200.000 porudžbina. Isporuke se očekuju u roku od jedne do pet nedelja. Pre zvanične objave cene, Siti