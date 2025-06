Pad temperature i nepogode u Srbiji uz najavu novog toplotnog talasa

Naslovi.ai pre 2 sata

Srbija doživljava osveženje sa pljuskovima i vetrom, a RHMZ upozorava na novu oluju i povratak visokih temperatura do 40 stepeni krajem juna.

Nakon rekordnih tropskih dana sa temperaturama do 41 stepen, u Srbiju je stiglo osveženje sa padom temperature za 5 do 8 stepeni, lokalnim pljuskovima, grmljavinom i jakim vetrom, naročito u severnim i istočnim krajevima. N1 Info Insajder RTS

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je višestruka upozorenja na nepogode širom zemlje, uključujući grad, sugradicu i olujne udare vetra, sa najintenzivnijim pljuskovima u Vojvodini i srednjem Banatu. Danas Telegraf Kurir Zrenjaninski

Vremenska prognoza najavljuje promenljivo oblačno vreme sa lokalnim nepogodama i umerenim do jakim severozapadnim vetrom, koji će u pojedinim delovima imati olujne udare. Temperature će se kretati od 15 do 32 stepena, dok će na jugoistoku i istoku ostati toplije, do 36 stepeni. Sutra u Novom Sadu očekuje se promenljivo oblačno vreme pre podne, a popodne sunčano, sa temperaturom do 30 stepeni i umerenim severozapadnim vetrom. Glas juga Glas Zapadne Srbije Vesti online Radio 021

U poslepodnevnim satima očekuju se jači lokalni pljuskovi sa grmljavinom na jugozapadu, jugu, jugoistoku i istoku Srbije, uz moguće nepogode sa gradom i olujnim vetrom. Temperatura u Vojvodini pala je ispod 30 stepeni, sa 26 stepeni u Novom Sadu, dok je u Beogradu trenutno oko 30 stepeni. Telegraf

RHMZ je najavio novu oluju za popodnevne časove koja će pogoditi Beograd, Vojvodinu i centralnu Srbiju oko 17 časova, uz kišu i grmljavinu, nakon čega se očekuje novi toplotni talas sa temperaturama do 40 stepeni. Alo

Meteorolog-amater Marko Čubrilo najavljuje da će nakon današnjeg osveženja sa pljuskovima i grmljavinom uslediti povratak visokih temperatura krajem juna. Mondo